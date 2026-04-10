У Держприкордонслужбі кажуть про відсутність затримок на кордонах з ЄС через нові правила перетину

Державна прикордонна служба України не фіксує сповільнення пасажиро-транспортного потоку у зв’язку з новими правилами перетину кордону Європейського Союзу, повністю запровадженими 10 квітня. Про це в коментарі Радіо Свобода розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Нову систему в’їзду-виїзду в Європі почали впроваджувати від жовтня-місяця (2025 року – ред.). Вона впроваджувалася поступово. Тобто не відразу всі пункти пропуску були під’єднані до цієї системи… щоб не зробити такого навантаження… й унеможливити будь-які збої, що вплинули би на пасажиро-транспортний потік», – зазначив Демченко.

Речник повідомив, що спершу до нової системи в’їзду-виїзду підключилися пункти пропуску на кордонах з Польщею й Угорщиною, наступними були Словаччина й Румунія. Й завдяки поступовості вдалося, за словами посадовця, уникнути затримок проходження кордону.

«Весь цей час від жовтня якихось збоїв, щоб ми точно могли відзначити саме з українського боку, що йде сповільнення пасажиро транспортного потоку, – цього не фіксувалося», – наголосив Демченко.

Із 10 квітня ЄС впроваджує автоматизовану систему реєстрації в’їзду та виїзду громадян третіх країн – EES (Entry/Exit System). Це має спростити й пришвидшити проходження ними кордону. А Євросоюз – зробити безпечнішим. Адже підроблені документи, кажуть, виявлятимуть ефективніше.

Також автоматичними будуть підрахунки кількості днів, проведених мандрівниками на території ЄС. Приміром, правила безвізу для українців та інших громадян, що користуються цим привілеєм, дозволяють їм залишатися на території Євросоюзу максимум 90 днів упродовж 180-денного періоду.