Держприкордонслужба закликає врахувати нові правила контролю на в’їзді до Євросоюзу

Державна прикордонна служба опублікувала роз’яснення щодо нової біометричної системи контролю, яку Європейський Союз поетапно запроваджує з 12 жовтня.

Цифрова система в’їзду та виїзду діятиме на зовнішніх кордонах блоку, зокрема, на кордонах Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

«EES стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду)», – зазначає служба.

Система буде автоматично фіксувати дату, час і місце перетину кордону, замінюючи штампи в паспортах. Під час першого в’їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних – фото обличчя та відбитків пальців. Після цього процес контролю має стати швидшим.





«Єврокомісія планує шестимісячний перехідний період для повного запуску системи. Mета: прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування. Закликаємо громадян враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок», – додають прикордонники.

Систему в’їзду/виїзду ЄС (EES) поступово запроваджують із 12 жовтня. Це нова система, яку Європейський Союз розробляв протягом кількох років. Вона має на меті фіксувати цифровим шляхом в’їзди та виїзди через кордони ЄС, включно з даними з паспортів, відбитками пальців та зображеннями облич громадян третіх країн, які подорожують до держав-членів ЄС на короткий термін.

Ідея полягає в тому, щоб замінити ручне проставляння штампів у паспортах під час перетину кордонів у всіх міжнародних аеропортах і портах ЄС, а також на наземних переходах між країнами ЄС і не-ЄС.



