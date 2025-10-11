Що таке система в’їзду/виїзду до ЄС (EES), яку запроваджують із 12 жовтня?

Систему в’їзду/виїзду ЄС (EES) поступово запроваджують із 12 жовтня. Це нова система, яку Європейський Союз розробляв протягом кількох років, і яка має на меті фіксувати цифровим шляхом в’їзди та виїзди через кордони ЄС, включно з даними з паспортів, відбитками пальців та зображеннями облич громадян третіх країн, які подорожують до держав-членів ЄС на короткий термін (до 90 днів протягом кожних 180 днів).

Ідея полягає в тому, щоб система EES замінила ручне проставляння штампів у паспортах під час перетину кордонів у всіх міжнародних аеропортах і портах ЄС, а також на наземних переходах між країнами ЄС і не-ЄС.

Система діятиме у 25 країнах ЄС, тобто в усіх державах-членах, окрім Кіпру та Ірландії. Також у програмі беруть участь чотири європейські країни, які не входять до ЄС: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія.

Отже, загалом до EES входять 29 країн.

Кого це стосується?

EES стосується всіх мандрівників, які не є громадянами країн ЄС, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, і не належать до мікродержав – Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану.

Власники дозволів на проживання або довгострокових віз у цих країнах також звільняються від дії системи, як і акредитовані дипломати, зареєстровані прикордонні працівники та громадяни третіх країн, які подорожують до країн EES з метою досліджень, навчання, стажування чи волонтерської діяльності.

Чому запровадження відбуватиметься поступово?

Раніше запуск планувався у 2023 та 2024 роках, але кілька великих держав-членів ЄС, на території яких розташовані великі транспортні хаби, побоювалися «миттєвого» запуску загальноєвропейської ІТ-системи, яка має надавати в режимі реального часу інформацію про численні показники, зокрема про дотримання дозволеного терміну перебування.

Система просто ще не була готова, тому її впровадження тепер відбуватиметься поступово – і стане повністю чинною до 10 квітня 2026 року.

Це означає, що біометричні дані мандрівників (зображення обличчя та відбитки пальців) спочатку не збиратимуться на всіх прикордонних пунктах.

Протягом перших шести місяців паспорти продовжуватимуть штампувати як і раніше.

Чи означає це, що для подорожей до ЄС тепер потрібен біометричний паспорт?

Ні. Для подорожей до країн, які користуються EES, приймаютья як біометричні, так і звичайні паспорти. Однак без біометричного паспорта не можна буде скористатися автоматичними терміналами самообслуговування.

У такому випадку всі дані потрібно буде вводити вручну – тобто прикордонник зробить фото вашого обличчя, відсканує відбитки пальців і внесе паспортні дані вручну. Отже, наявність біометричного паспорта суттєво заощадить час.

А що тоді з ETIAS?

Після повного запуску EES у квітні 2026 року очікується, що система ETIAS (Європейська система дозволів на подорожі) буде запущена пізніше того ж року, оскільки обидві системи пов’язані.

ETIAS – це європейський аналог американської системи ESTA, і вона матиме значний вплив на всіх подорожуючих, які в’їжджають до ЄС без візи.

Очікується, що приблизно 1,4 мільярда осіб – зокрема громадяни Велика Британії, Грузії, Молдови, України, США та країн Західних Балкан, які не входять до ЄС, – повинні будуть отримати такий дозвіл перед першою поїздкою до ЄС.

Дозвіл буде чинним протягом трьох років, коштуватиме 7 євро і має бути оформлений до прибуття.

Чи будуть черги?

Від 12 жовтня, у початковий період запровадження системи EES, перевірка на кордонах ЄС для громадян України потребуватиме більше часу.

Про це попереджають у МЗС України.

«Я б хотіла дати практичну пораду нашим громадянам: якщо вони їхатимуть до країни ЄС і в подальшому, наприклад, плануватимуть переліт літаком до інших країн, то потрібно брати до уваги, що на перших порах перевірка на кордоні займатиме більше часу. Тобто наші громадяни мають дораховувати одну-дві години до свого часу подорожі», – сказала у марафоні представниця консульської служби МЗС Світлана Криса, слова якої наводить Укрінформ.



