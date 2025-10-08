Польща скасовує штампи в паспортах. Країна запроваджує цифровий контроль на кордоні

На кордоні з Польщею 12 жовтня буде запущено вдосконалену Систему в’їзду та виїзду (EES), яка є цифровим способом реєструватиме громадян третіх країн, що в’їжджають та виїжджають із Шенгенської зони.

Нова система дозволить миттєво отримати доступ до інформації про перебування іноземця. Це знаменує початок кінця штампів у паспортах. Система реєструватиме біометричні дані всіх подорожувальників із країн, що не входять до ЄС.

Як зазначає znadniemna.pl, Польща однією з перших у Євросоюзі повністю готова розпочати контроль за допомогою сучасної інтегрованої європейської системи прикордонного контролю. Система в’їзду та виїзду охоплюватиме всі пункти перетину кордону в Польщі – автомобільні, залізничні, повітряні та морські. Нова система надасть усім правоохоронним органам Європейського союзу швидкий доступ до інформації про дату та місце в’їзду іноземця до Шенгенської зони, а також про його статус проживання – незалежно від того, в якій країні ЄС він перебуває.

Система в’їзду та виїзду (EES) – це інструмент для гарантування безпеки кордонів. Завдяки EES Польща сподівається посилити контроль над тими, хто перебуває на її території.

Це дозволить припинити незаконне переміщення людей. Реєстрація біометричних даних є рішенням для точної ідентифікації іноземців та значного зниження ризику шахрайства або крадіжки особистих даних.

До 10 квітня 2026 року практика штампування паспортів іноземців буде припинена. Її замінить цифрова система в’їзду та виїзду, яка, за певними винятками, фіксуватиме біометричні дані громадян країн, що не входять до ЄС, інформацію про проїзні документи та дати подорожі.