Євросоюз продовжив санкції через «гібридні загрози» Росії: в списку Медведчук і Марчевський

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкційного списку, пов’язаного із «російськими гібридними загрозами» – про це вона повідомила 3 жовтня.

Відтак обмежувальні заходи «проти осіб, відповідальних за дії Росії з дестабілізації за кордоном», діятимуть до 9 жовтня 2026 року. Рада ЄС пояснила рішення «продовженням гібридної діяльності Росії, в тому числі маніпулювання та втручання іноземної інформації проти ЄС, його держав-членів та партнерів».

Санкції через діяльність Росії із дестабілізації наразі застосовуються до 47 людей і 15 організацій. Їхні активи заморожені, а громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичним особам також заборонено в’їжджати на територію блоку.

У санкційному переліку, зокрема, колишній український політик Віктор Медведчук і його соратник Артем Марчевський, якому торік надали захист у Словаччині. Серед них також колишня білоруська журналістка Наталія Судленкова, яка, за версією чеської влади, була російською агенткою, а в травні 2025 року виїхала до Москви.

До підсанкційних юридичних осіб включили одну із засекречених військових частин Головного управління генерального штабу збройних сил РФ (відоме як ГРУ) – №29155.

Український проросійський політик та бізнесмен Віктор Медведчук, а також Артем Марчевський із його оточення та проєкт Voice of Europe потрапили до списків санкцій Євросоюзу у 2024 році.

У жовтні 2024 року Рада ЄС ухвалила комплекс обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії.



