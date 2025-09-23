Доступність посилання

АРМА знову шукає управителя для бетонного заводу, пов’язаного з Медведчуком

Згідно з відкритими реєстрами, одним із кінцевих бенефіціарів заводу є брат Віктора Медведчука (на фото) Сергій Медведчук
Національне агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів повідомило 23 вересня про початок ринкових консультацій щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові.

«Завод ТОВ «Бетонбуд» належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора і був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова», – зазначає агентство.

Згідно з відкритими реєстрами, кінцевими бенефіціарами заводу є Богдан Козак і брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук.

Актив складається з:

  • 100% корпоративних прав
  • трьох об’єктів нерухомого майна
  • 30 транспортних засобів
  • двох бетонних вузлів

За оцінкою агентства, «Бетонбуд» є «комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області».

Читайте також: Медведчуку і його 12 союзникам повідомили про підозру за співпрацю зі спецслужбами РФ – ОГП, СБУ

Пропозиції від потенційних управителів будуть прийматися до 15 години 3 жовтня 2025 року. Після завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.

Завод «Бетонбуд» був одним із активів, на яких пройшли обшуки в квітні 2022 року.

У липні тодішня голова АРМА Олена Дума заявляла про перевірку учасників аукціону на управління заводом.


