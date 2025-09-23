АРМА знову шукає управителя для бетонного заводу, пов’язаного з Медведчуком

Національне агентство з розшуку, повернення та менеджменту активів повідомило 23 вересня про початок ринкових консультацій щодо управителя арештованим заводом «Бетонбуд» у Львові.
«Завод ТОВ «Бетонбуд» належав бізнесовим партнерам фігурантів кримінального провадження про державну зраду на користь країни-агресора і був переданий в управління АРМА за рішенням Личаківського районного суду Львова», – зазначає агентство.
Згідно з відкритими реєстрами, кінцевими бенефіціарами заводу є Богдан Козак і брат Віктора Медведчука Сергій Медведчук.
Актив складається з:
- 100% корпоративних прав
- трьох об’єктів нерухомого майна
- 30 транспортних засобів
- двох бетонних вузлів
За оцінкою агентства, «Бетонбуд» є «комерційно привабливим для ведення виробничої діяльності, оскільки займає значні позиції на ринку будівельних матеріалів у Львівській області».
Пропозиції від потенційних управителів будуть прийматися до 15 години 3 жовтня 2025 року. Після завершення ринкових консультацій АРМА оголосить на Prozorro відкриті торги з відбору управителя.
Завод «Бетонбуд» був одним із активів, на яких пройшли обшуки в квітні 2022 року.
У липні тодішня голова АРМА Олена Дума заявляла про перевірку учасників аукціону на управління заводом.
