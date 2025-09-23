САП: суд наклав арешт на будинок і земельну ділянку очільника Держмитниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи, якими користується чинний головний митник Державної митної служби – про це відомство заявило 23 вересня.

За повідомленням, прокуратура на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів посадовця на загальну суму понад 3,2 мільйона гривень. Його ім’я не називають, наразі Державну митну службу очолює Сергій Звягінцев.

Йдеться про житловий будинок площею 236,8 квадратних метри та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований. САП стверджує, що ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

«Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт», – заявляє прокуратура.

У судовому реєстрі є рішення ВАКС щодо задоволення заяви прокурора САП для забезпечення позову у справі з цими активами. Арешт накладений без заборони користування майном. Водночас, як повідомляє видання «Слово і Діло», в пресслужбі Державної митниці заперечують арешт майна. Коментарів самого Звягінцева щодо справи наразі немає.