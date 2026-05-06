«Нічні вовки» з громадянством ЄС влаштували мотопробіг у Європі

Європейські члени російського ультрапатріотичного клубу «Нічні вовки» проводять черговий мотопробіг Європою. Як і в попередні роки, він присвячений закінченню Другої світової війни і передбачає покладання квітів на могилах полеглих радянських солдатів.

Багато європейських політиків і громадських діячів щороку говорять, що ця акція є частиною російської пропаганди та гібридної війни Кремля проти Європи. Мотомандрівка, що копіює шлях Червоної армії в 1945 році, завжди проходить через кілька країн Європи і закінчується в Берліні.

Російські «Нічні вовки» та їхній лідер Олександр Залдостанов відомі своєю дружбою з президентом РФ Володимиром Путіним. Разом з ними Путін здійснив поїздку по окупованому Криму ще в 2019 році.

Після початку агресії Росії в Україні були запроваджені санкції як щодо російського й білоруського байкерських клубів «Нічних вовків», так і щодо їхніх лідерів. Оскільки російським та білоруським членам клубу в’їзд до Євросоюзу заборонений, вони попросили провести їхній мотопробіг «Дороги Перемоги» байкерів свого європейського відділення Night MC Europe – громадян Німеччини, Чехії, Словаччини тощо. Найчастіше це уродженці Росії, які отримали громадянство країн ЄС.

6 травня «нічні вовки» приїхали до чеського міста Острава. 8 травня вони планують бути в Празі.