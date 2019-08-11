МЗС України протестує проти відвідин Путіним окупованого Росією Криму

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з поїздкою президета Росії Володимира Путіна до анексованого Криму. У заяві МЗС України мовиться, що це був «чергове неузгоджене з українською стороною відвідання» у президентом Російської Федерації тимчасово окупованих територій України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

У заяві, яку МЗС України опублікувало на своєму сайті у неділю, 11 серпня, мовиться, що поздка президента Путіна до Криму є «грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності» України.

«Cпроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі «візити» як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід’ємною частиною суверенної території України», – мовиться в офіційній заяві. У ній наголошується, що «жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій». Таким чином Росія лише у лише черговий раз демонструє нехтування принципами і нормами міжнародного права.

У Криму президент Росії Володимир Путін возив на мотоциклі главу окупаційної адміністрації анексованого півострова Сергія Аксьонова, поки у Москві відбулася одна з одна з наймасовіших акцій протесту за останні роки.

10 серпня 2019 року, коли Москві відбувалася, за оцінками «Білого лічильника», неформального, некомерційного об’єднання волонтерів, які ведуть підрахунок людей на мітингах, на акцію протесту вийшли понад 50 тисяч людей, президент Росії Володимир Путін взяв участь в мотопробігу з байкерами з «Нічних вовків» анексованим Кримом.

Путін керував мотоциклом «Урал» з російським прапором і коляскою, в якій сидів глава окупаційної російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Поруч з Путіним на іншому мотоциклі їхав байкер Олександр Залдостанов, відомий як Хірург. На прапорі у Залдостанова, зазначає BBC, можна було бачити символ, який представляє собою гібрид гербів СРСР і Росії.

Під час великої протестної акції 27 липня 2019 року в російській столиці Путін занурювався в батискафі на дно Фінської затоки. Де він був під час протестів 3 серпня – невідомо.

Акції протесту в Москві проходять з вимогою допустити до участі у виборах до Московської міської думи незалежних кандидатів. Підписи, зібрані на їхню підтримку, виборчий комітет визнав недійсними. 27 липня і 3 серпня протестуючих били і затримували співробітники Російської гвардії та ОМОН, а кількох із сотень затриманих звинуватили в участі в масових заворушеннях.

Мітинг 10 серпня був узгоджений з владою, але після його закінчення людей затримували в центрі Москви. За даними «ОВД-Інфо», в столиці Росії затримали 244 особи, ще десятки людей були затримані в інших містах Російської Федерації, де проводилися акції солідарності.