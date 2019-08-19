Ідеологічна прокачка Путіна в Криму триває. Поки у Москві людей кидали до автозаків, Володимир Путін був у Криму. У серпні 2019 відбувся 15 візит президента Росії на півострів від моменту анексії. З Москви найчастіше Путін літає тільки до Криму. Перший із ким зустрівся Путін на півострові був байкер Залдостанов на прізвисько Хірург. Його «Нічні вовки» підтримали анексію Криму у 2014. Що пов’язує президента Росії і байкера з Кіровограда? І навіщо Путін регулярно ганяє на мотоциклі поблизу Севастополя?