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19 Серпень 2019, Київ 18:10
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Ідеологічна прокачка Путіна в Криму

Ідеологічна прокачка Путіна в Криму
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Ідеологічна прокачка Путіна в Криму триває. Поки у Москві людей кидали до автозаків, Володимир Путін був у Криму. У серпні 2019 відбувся 15 візит президента Росії на півострів від моменту анексії. З Москви найчастіше Путін літає тільки до Криму. Перший із ким зустрівся Путін на півострові був байкер Залдостанов на прізвисько Хірург. Його «Нічні вовки» підтримали анексію Криму у 2014. Що пов’язує президента Росії і байкера з Кіровограда? І навіщо Путін регулярно ганяє на мотоциклі поблизу Севастополя?

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