Голова МЗС закликав Євросоюз до посилення автономності в обороні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив на Раді закордонних справ Європейського Союзу 11 травня. У своїй промові він окреслив три ключових напрямки пропозицій до блоку, передає пресслужба МЗС.

Зокрема, Сибіга закликав посилити роль Європи у мирних зусиллях.

«Для цього Європа має говорити єдиним голосом. Не замість треку Сполучених Штатів, який залишається мейнстрімним, а як його доповнення», – цитує відомство.

Міністр закликав посилити тиск на Росію, зокрема, заборонити в’їзд для російських комбатантів, посилити санкції проти енергетики та тіньового зернового флоту.





Другим пріоритетом він назвав європейську безпеку в новому геополітичному контексті. МЗС вказує на те, що тільки Україна має ефективну багаторівневу систему оборони проти масованих атак дронів, і Київ готовий масштабувати цей досвід, уклавши з ЄС «дронову угоду».

«Ми вивчили свої уроки. Справжня сила потребує диверсифікації, власного виробництва, автономності, швидкості та зворотного зв’язку», – заявив Сибіга.

Як передає МЗС, він закликав європейських колег до спільної роботи над досягненням стратегічної незалежності у сфері протиповітряної оборони. За його словами, Drone Deal України з Євросоюзом, а також ширша оборонна співпраця стануть наріжним каменем нової європейської архітектури безпеки. Водночас він назвав критично важливим продовжувати роботу ініціативи PURL, а також програм SAFE і EDIP.

Третім ключовим пріоритетом міністр назвав просування до вступу в ЄС України, Молдови та країн Західних Балкан та якнайшвидше відкриття кластерів переговорного процесу для Києва.

У квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу та Європи, спрямована передусім на захист.

Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась та пропонувалась США. За його словами, це унікальна система і можливість відбивати масовані атаки «Шахедами», після загострення ситуації на Близькому Сході вона стала дуже актуальною.