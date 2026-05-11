Кос та Сибіга очікують на відкриття першого переговорного кластера для України до кінця червня

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Євросоюз може ще до завершення головування Кіпру, тобто до кінця червня, відкрити перший переговорний кластер для України, а згодом і наступні. Про це вона сказала перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я закликатиму всі держави-члени якомога швидше офіційно відкрити всі кластери. Перший кластер ще можна відкрити під час кіпрського головування, а щодо решти п’яти кластерів – ми сподіваємося зробити це вже в липні», – сказала Кос.

За її словами, після приходу нового уряду в Угорщині з’явилися позитивні сигнали щодо євроінтеграції України.

Досі процес відкриття переговорних кластерів для України блокував уряд колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який висував претензії щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Для відкриття кластерів потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.





«Я бачу дуже позитивний сигнал від нового прем’єр-міністра Петера Мадяра, який заявив, що до всіх країн-кандидатів ставитимуться однаково», – сказала єврокомісарка.

Вона нагадала, що Україна, попри блокування, вела технічну роботу для того, щоб мати можливість швидко відкрити кластери, коли політичні умови будуть сприятливими.

«Ми провели величезну підготовчу роботу, і тепер усе готове для офіційного відкриття», – зазначила Кос.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також заявив про «нову динаміку» у відносинах з Угорщиною після зміни влади.

«Після історичних виборів в Угорщині ми вважаємо, що ми маємо змогу і вже отримуємо нову динаміку на нашому шляху до повноправного членства в ЄС», – сказав Сибіга по прибутті на зустріч міністрів.

За його словами, Україна вже передала новому угорському уряду сигнали про готовність до перезавантаження двосторонніх відносин.

«Ми відкриті до нової сторінки двосторонніх відносин. Ми маємо пакет пропозицій. Ми готові їх обговорювати їх з нашими угорськими партнерами, аби зняти це питання, яке псувало так і отруювало наші двосторонні відносини з порядку денного», – заявив глава МЗС.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта 4 травня висловився за просування процесу євроінтеграції України і відкриття першого переговорного кластеру «якомога швидше».

Президент України Володимир Зеленський того ж дня висловив сподівання на початок переговорів щодо всіх шести напрямків вступу до Європейського Союзу протягом двох місяців.

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер партії «Тиса» Петер Мадяр зазначив, що Угорщина виступає проти прискореного вступу України до ЄС, а нормалізацію відносин із Києвом він обумовив дотриманням прав угорської меншини в Україні.