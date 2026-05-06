Сибіга заявив про інтерес України до «нормалізації відносин» із Грузією

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з грузинською колегою Макою Бочорішвілі, повідомили сторони 6 травня.

За словами Сибіги, розмова була продовженням двосторонніх контактів у Єревані.

«Під час нашої сьогоднішньої розмови ми відзначили конструктивний діалог між нашими країнами та погодилися щодо взаємної зацікавленості в нормалізації українсько-грузинських відносин», – заявив він.

Голова українського МЗС додав, що обговорив із Бочорішвілі двосторонні відносини та взаємодію в рамках міжнародних організацій. Також Київ підтвердив «відкритість до просування двосторонньої співпраці та підтримки активних контактів».

Грузинське МЗС повідомило, що розмова відбулася з ініціативи української сторони й фокусувалася на двосторонніх відносинах, з «акцентом на важливості діалогу та подальших кроках у цьому напрямку».

Днями Сибіга провів зустріч головою МЗС Грузії на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. За його словами, дипломати обговорили, зокрема, «європейську інтеграцію та важливу роль ЄС у глобальних справах».

У листопаді 2024 року в Грузії почалися протести після того, як прем’єр-міністр Іраклі Кобахідзе заявив про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС.

У грудні 2024 року мітинги біля будівлі законодавчого органу кілька разів переростали у запеклі сутички між демонстрантами та підрозділами спецпризначення МВС. При цьому сотні людей зазнали поранень різного ступеня важкості.