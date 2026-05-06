«Ми обрали шлях демократизації, вони – дещо інший». Вірменія реагує на ноту МЗС Білорусі

Відносини між Вірменією та Білоруссю погіршуються не заявами офіційних осіб, а конкретними недружніми кроками, випливає із оприлюдненої 6 травня заяви голови Національних зборів Вірменії Алена Симоняна.

«Нешанобливе ставлення до Вірменії, партнера по Організації договору про колективну безпеку, до вірменської державності погіршує відносини. Підготовка до 44-денної війни разом із Азербайджаном погіршує відносини», – цитує вірменська служба Радіо Свобода відповідь високопосадовця на запитання про вірменсько-білоруські відносини.

«Політичний курс – це питання вибору кожної держави. Для Республіки Вірменія права та свободи людини є найважливішими цінностями. І я вважаю, що кожна держава обирає свій власний шлях. Ми обрали шлях демократизації Вірменії, вони –дещо інші», – сказав Симонян про Білорусь.

5 травня МЗС Білорусі викликало тимчасового повіреного у справах Вірменії Артура Сарґсяна та вручило йому ноту протесту. «Вірменському дипломату було висловлено рішучий протест та вручено відповідну ноту у зв’язку з останніми недружніми діями вірменської сторони», – повідомило МЗС Білорусі.

1 травня спікер парламенту Ален Симонян заявив, що вірменська влада не дозволить країні перетворитися на другу Білорусь. «Ми не дозволимо Вірменії перетворитися на провінцію. Нами не керуватимуть так, як керують Білоруссю», – сказав він.

4 травня прессекретар МЗС Білорусі Руслан Воронков назвав ці слова «передвиборчим популізмом та відчайдушною спробою відвернути увагу власних виборців від серйозних внутрішніх проблем».

6 травня Симонян повторив: «Вірменія не буде провінцією. Вірменія не буде політично залежною». «Вірменія підвищуватиме рівень свого політичного суверенітету в усіх галузях, і приклад управління Білоруссю є неприйнятним для моєї країни та для мене. Вірменія – вільна країна з вільними ЗМІ, правами людини та верховенством права», – додав він.

Аналітик білоруської служби Радіо Свобода Валер Карбалевич вважає, що причиною роздратування білоруської влади є те, що Єреван має свободу вибору, можливість політичної гри між Росією та Європою – чого Мінськ, який повністю залежить від Москви, не може собі дозволити. За словами Карбалевича, демарш білоруського МЗС також відображає російську позицію. Це не перший випадок, коли білоруська влада заявляє щось, що з певних причин незручно говорити Москві.