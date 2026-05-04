«Важливо, що відновлюємо активний діалог» – Зеленський про перший за 24 роки візит президента України до Вірменії

Президент України Володимир Зеленський заявив 4 травня, що провів «хорошу зустріч» із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном в Єревані.

«Дякую за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти. Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. Важливо, що відновлюємо активний діалог між нашими країнами», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами президента, сторони обговорили ситуацію в регіоні й безпекові виклики й загрози.

«Я поінформував про дипломатичну роботу для досягнення реального миру. Говорили і про розвиток економічного партнерства. Запропонував відновити роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва і провести її наступне засідання цьогоріч у Києві», – зазначив Зеленський.

Пашинян, коментуючи зустріч із Зеленським, написав у соцмережі X, що вони обговорили перспективи двосторонньої співпраці країн, а також обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних подій та «наголосили на важливості просування сталого миру».

Зустріч відбулася на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, куди Зеленський прибув пізно ввечері в неділю на тлі посилених заходів безпеки.

Раніше в телеграмі він написав, що його цілі – наблизити «гідне» завершення війни з Росією, просунути пакет допомоги Україні на 106 млрд доларів, а також посилити українську ППО, енергетичну підтримку і співпрацю в енергетиці.

«Цьогорічне літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Ми повинні штовхати його у напрямку дипломатії», – заявив Володимир Зеленський на саміті в Єревані.

Вірменія довгий час була союзником Росії, яку Єреван розглядав як захисника від сусідніх загроз, і РФ досі має військову базу в країні. Однак Пашинян із 2018 року поступово зближує Вірменію із Заходом.