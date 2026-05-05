У Єревані відбувається перший в історії саміт Вірменія-ЄС

У Єревані 5 травня відбувається перший в історії двосторонній саміт між Вірменією та Європейським Союзом. Захід проходить за участю керівництва Вірменії та топ-посадовців ЄС, зокрема президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти.



«Сьогодні у нас ще один надзвичайно важливий історичний момент – перший в історії саміт між Європейським Союзом та Вірменією. Це посилає чіткий сигналом про те, як ЄС прагне взаємодіяти з Вірменією», – заявив Антоніу Кошта під час саміту.



Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час відкриття наголосив, що сам факт проведення першого саміту має символічне значення і свідчить про намір сторін поглиблювати співпрацю. За його словами, це означає, що подібні зустрічі стануть регулярними, а двосторонній порядок денний уже досяг рівня, який потребує обговорення на найвищому рівні.



«Хочу подякувати вам за підтримку, яку Європейський Союз надавав нам у цей період, зокрема підтримку демократичних та інституційних реформ. Я неодноразово наголошував, що демократія для нас – це не випадковість, а стратегія, рішення, ухвалене народом Республіки Вірменія», – сказав Пашинян.



У Європейському Союзі наголошують, що Вірменія останніми роками демонструє прагнення до зближення з ЄС і проводить курс на демократичні перетворення. У Брюсселі також наголошують на важливості стабільності та миру в регіоні Південного Кавказу.



Проведення саміту в Єревані розглядається як важливий сигнал про поглиблення політичного діалогу між Вірменією та ЄС і намір будувати довгострокове партнерство.



7 червня у Вірменії відбудуться парламентські вибори, на яких країна має визначитися: зближуватися з Європою чи Росією.



Вірменія (колишня союзна республіка СРСР) ще донедавна перебувала під сильним впливом Росії, а на її території досі є російська військова база з кількома тисячами військових.



Весною 2025 року парламент Вірменії ухвалив закон про початок вступу країни до ЄС. Москва неодноразово попереджала Вірменію, що її розворот у бік ЄС може мати серйозну економічну ціну.

4 травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, на який були запрошені 48 глав урядів і держав, серед яких президент України Володимир Зеленський. Серед тем для обговорення – протидія іноземним інформаційним маніпуляціям, зокрема, під час виборів, і підвищення стійкості критичної інфраструктури до гібридних загроз.