Десятки світових лідерів, включно з генеральним секретарем НАТО, зібралися в Єревані на два саміти під егідою Європи.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Європейської ради Антоніу Кошта стали господарями зустрічі для понад 40 лідерів і посадовців, переважно з країн ЄС, на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), який розпочався 4 травня.

Наступного дня лідери ЄС проведуть саміт між блоком і Вірменією, країною без виходу до моря з населенням трохи менш як 3 мільйони осіб, яка досі відновлюється після десятиліть конфлікту з сусіднім Азербайджаном.

Європейська політична спільнота – це неформальне об’єднання всіх європейських держав, за винятком Білорусі, Росії та Ватикану. Вона збирається на рівні лідерів двічі на рік відтоді, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував формат у 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.