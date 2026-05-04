Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Мультимедіа

Десятки світових лідерів, зокрема президент України, зібралися в Єревані

Десятки світових лідерів, включно з генеральним секретарем НАТО, зібралися в Єревані на два саміти під егідою Європи.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Європейської ради Антоніу Кошта стали господарями зустрічі для понад 40 лідерів і посадовців, переважно з країн ЄС, на саміті Європейської політичної спільноти (EPC), який розпочався 4 травня.

Наступного дня лідери ЄС проведуть саміт між блоком і Вірменією, країною без виходу до моря з населенням трохи менш як 3 мільйони осіб, яка досі відновлюється після десятиліть конфлікту з сусіднім Азербайджаном.

Європейська політична спільнота – це неформальне об’єднання всіх європейських держав, за винятком Білорусі, Росії та Ватикану. Вона збирається на рівні лідерів двічі на рік відтоді, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував формат у 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Церемонія відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, Вірменія, 4 травня 2026 року.Європейська політична спільнота (ЄПС) – це неформальне об’єднання всіх європейських держав, за винятком Білорусі, Росії та Ватикану. Спільнота збирається на рівні лідерів двічі на рік відтоді, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував формат у 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
1 Церемонія відкриття саміту Європейської політичної спільноти у Єревані, Вірменія, 4 травня 2026 року.

Європейська політична спільнота (ЄПС) – це неформальне об’єднання всіх європейських держав, за винятком Білорусі, Росії та Ватикану. Спільнота збирається на рівні лідерів двічі на рік відтоді, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував формат у 2022 році, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Спільне фото учасників саміту в Єревані, 4 травня 2026 року.Саміт Європейської політичної спільноти є найбільшим міжнародним політичним заходом, який Вірменія проводила з моменту здобуття незалежності, у ньому взяли участь близько 40 голів держав. Участь Канади на саміті у Єревані стала першим випадком, коли неєвропейська країна взяла участь у засіданні ЄПС
2 Спільне фото учасників саміту в Єревані, 4 травня 2026 року.

Саміт Європейської політичної спільноти є найбільшим міжнародним політичним заходом, який Вірменія проводила з моменту здобуття незалежності, у ньому взяли участь близько 40 голів держав. Участь Канади на саміті у Єревані стала першим випадком, коли неєвропейська країна взяла участь у засіданні ЄПС
На фото: дискусія щодо України на полях саміту Європейської політичної спільноти, Єреван, 4 травня 2026 року.На тлі посилених заходів безпеки президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана пізно ввечері у неділю. «Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки», – написав Зеленський у телеграмі.
3 На фото: дискусія щодо України на полях саміту Європейської політичної спільноти, Єреван, 4 травня 2026 року.

На тлі посилених заходів безпеки президент України Володимир Зеленський прибув до Єревана пізно ввечері у неділю. «Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки», – написав Зеленський у телеграмі.
Саміт ЄПС у Єревані, Вірменія, 4 травня 2026 року.Захід відбувається у спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна, розташованому поряд із Меморіальним комплексом геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані. За повідомленням, на заході не буде відкритих пресконференцій
4 Саміт ЄПС у Єревані, Вірменія, 4 травня 2026 року.

Захід відбувається у спортивно-концертному комплексі імені Карена Демірчяна, розташованому поряд із Меморіальним комплексом геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані. За повідомленням, на заході не буде відкритих пресконференцій
Цього ж дня біля місця проведення саміту відбувся мітинг. Єреван, 4 травня 2026 року.Демонстранти намагаються привернути увагу до долі етнічних вірмен, яких утримує Азербайджан після того, як Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом та прилеглими регіонами
5 Цього ж дня біля місця проведення саміту відбувся мітинг. Єреван, 4 травня 2026 року.

Демонстранти намагаються привернути увагу до долі етнічних вірмен, яких утримує Азербайджан після того, як Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом та прилеглими регіонами
А також під час саміту ЄПС Єреваном пройшла хода членів вірменського політичного опозиційного руху, 4 травня 2026 року
6 А також під час саміту ЄПС Єреваном пройшла хода членів вірменського політичного опозиційного руху, 4 травня 2026 року
Напередодні саміту, вечері 3 травня, президент Франції Емманюель Макрон (у центрі) прогулявся центром Єревана разом із послом Франції у Вірменії Олів'є Декоттіньє (у центрі ліворуч)
7 Напередодні саміту, вечері 3 травня, президент Франції Емманюель Макрон (у центрі) прогулявся центром Єревана разом із послом Франції у Вірменії Олів'є Декоттіньє (у центрі ліворуч)
На цьому фото президент Греції Константінос Тасулас покладає квіти до вічного вогню в Меморіальному комплексі геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані, 3 травня 2026 року
8 На цьому фото президент Греції Константінос Тасулас покладає квіти до вічного вогню в Меморіальному комплексі геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані, 3 травня 2026 року
Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд (праворуч) відвідує музей у Меморіальному комплексі геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані, 3 травня 2026 року
9 Міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд (праворуч) відвідує музей у Меморіальному комплексі геноциду вірмен «Цицернакаберд» у Єревані, 3 травня 2026 року
Бігуни пробігають повз банер саміту ЄПС у центрі Єревана, 2 травня 2026 року
10 Бігуни пробігають повз банер саміту ЄПС у центрі Єревана, 2 травня 2026 року
XS
SM
MD
LG