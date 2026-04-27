Вірменія продовжує делімітацію кордонів із Азербайджаном і Грузією – Пашинян

Вірменія найближчим часом продовжить делімітацію кордону з Азербайджаном, питання завершення делімітації кордону з Грузією також перебуває на порядку денному. Про це, за повідомленням «Арменпрес», заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на заході, організованому з нагоди Дня прикордонних військ Служби національної безпеки.

«Наше бажання і мета – щоб усі кордони Республіки Вірменія перебували під відповідальністю прикордонників, і ми рухаємось у цьому напрямку. У найближчому майбутньому, звичайно, ми продовжимо і в розумний термін завершимо делімітацію кордону між Республікою Вірменія та Азербайджаном. Звичайно, на нашому порядку також стоїть питання про завершення делімітації нашого кордону з Грузією, і ми вже досягли угоди з нашими грузинськими партнерами з цього питання. Цим, по суті, делімітація та демаркація кордонів Республіки Вірменія буде завершена, і наша держава отримає можливість більш упевнено зосередитися на розвитку своєї міжнародно визнаної території», –сказав Нікол Пашинян.

Раніше прем'єр Вірменії говорив, що Єреван і Тбілісі «вдадуться до дієвих кроків» для вирішення питання делімітації вірменсько-грузинського кордону.