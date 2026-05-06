МЗС: Ліхтенштейн долучиться до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії

Україна отримала підтвердження від Ліхтенштейну про намір приєднатися до розширеної часткової угоди щодо створення спеціального трибуналу, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 6 травня.

Відтак, зазначив він, загальна кількість учасників угоди зросла до 25 держав.

«Я вдячний Ліхтенштейну за незмінну відданість справі притягнення до відповідальності, міжнародному праву та справедливості», – заявив він.

Сибіга нагадав, що угоду планують ухвалити на засіданні комітету міністрів Ради Європи в Молдові, яке відбудеться 14-15 травня.

Міністр назвав створення спецтрибуналу історичним зусиллям у сфері притягнення до відповідальності за злочин агресії вперше з часів Нюрнберзького процесу.





«Ми закликаємо всі держави – як у Європі, так і за її межами – приєднатися до нас у цій справі», – додав він.

Європарламент 30 квітня підтримав створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Після місяців зволікань процес зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України помітно пожвавішав. За даними української сторони, станом на 23 квітня уже 22 держави заявили про намір долучитися створення триуналу.