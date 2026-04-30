Бельгія приєднується до засновників Спецтрибуналу для Росії

Бельгія повідомила Раду Європи про намір стати однією із держав-засновниць Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це кореспондентці Радіо Свобода в Брюсселі повідомили в бельгійському МЗС.

«Коли суверенна держава стає жертвою агресивної війни, недостатньо лише військової, гуманітарної чи підтримки з відбудовою. Відповідальні мають понести покарання. Саме для цього і створюється цей трибунал – щоб закрити прогалину в міжнародному праві та чітко заявити: агресія проти суверенної країни не залишиться безкарною», – цитує МЗС Бельгії віцепрем’єр-міністра і міністра закордонних справ Бельгії Максима Прево.

Як пояснюється в обгрунтуванні рішення МЗС Бельгії, Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні. Однак він не може переслідувати саме злочин агресії – тобто рішення про вторгнення в іншу державу.

Спроба передати це питання до МКС через Раду Безпеки ООН була заблокована через вето Росії.

Саме тому Україна разом із партнерами понад два роки працювала над створенням окремого механізму. У червні 2025 року між Радою Європи та Україною було укладено угоду, яка формально заснувала трибунал і затвердила його статут.

«Бельгія підтверджує свої слова діями. Одного дня ця війна завершиться. І коли це станеться, інструменти правосуддя мають бути готові. Як держава-засновниця ми будемо за столом переговорів із першого дня, щоб це забезпечити», – додав Прево.

Для запуску роботи трибуналу створюється керівний комітет у форматі Розширеної часткової угоди (ЕРА) в межах Ради Європи. До неї можуть приєднуватися як держави-члени організації, так і інші країни.

23 квітня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що на той момент уже 22 держави заявили про намір долучитися.

Офіційне рішення про створення угоди планують ухвалити на міністерській зустрічі Ради Європи 14–15 травня. Країни, які приєднаються до цього моменту, отримають статус засновників. За словами посла України в Нідерландах Андрія Костіна, процес створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України наразі рухається швидше, ніж на початку року, з огляду на те, що все більше країн приєднуються до Розширеної часткової угоди.



