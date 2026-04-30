Європарламент підтримав створення Спецтрибуналу щодо РФ і наголосив на необхідності «координації всіх механізмів»

Європарламент підтримує створення та якнайшвидший початок роботи Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України та закликав усі держави-члени ЄС приєднатися до нього.

Також у резолюції, схваленій 446 голосами «за» у четвер, парламент засуджує неодноразові жорстокі та навмисні російські удари по цивільних цілях в Україні і заявляє, що агресивна війна Росії є кричущим порушенням міжнародного права.

Депутати Європарламенту закликають Росію припинити ці удари.

Крім того, Європарламент заявляє, що відповідальність має поширюватися на всіх, хто має можливість керувати або сприяти вчиненню злочину агресії, зокрема на високопоставлених політичних, військових та судових діячів, таких як депутати Держуми Росії або члени Конституційного суду цієї країни.

Депутати Європарламенту також висловлюють повну підтримку розслідуванню Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ймовірних військових злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, скоєних в Україні, нагадуючи про зобов’язання держав-членів ЄС згідно з Римським статутом заарештовувати та видавати осіб, щодо яких на їхній території видано ордери на арешт МКС.

Європарламентарі також наголошують на необхідності «ефективної координації всіх механізмів притягнення до відповідальності, щоб уникнути дублювання, забезпечити ефективність та мінімізувати негативний вплив на жертв і свідків».

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе 25 червня 2025 року підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. Згодом Зеленський повідомив, що доручив команді ОП та МЗС сформувати «чіткий графік практичних кроків для створення трибуналу».

У січні генеральний секретар Ради Європи Алан Берсе повідомив, що Рада Європи та Європейський Союз домовилися створити передову групу для потенційного спеціального трибуналу, який має розслідувати злочин агресії проти України.

Після місяців зволікань процес зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України помітно пожвавішав. За даними української сторони, станом на 23 квітня уже 22 держави заявили про намір долучитися створення триуналу.