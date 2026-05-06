Зеленський повідомив про повернення коштів та цінностей, які раніше арештувала Угорщина

До України повернули грошові кошти та цінності державного «Ощадбанку», які раніше були вилучені в Угорщині, заявив президент Володимир Зеленський.

Він назвав це важливим кроком у відносинах із Угорщиною.

«Сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – написав президент у своїх соцмережах.

Він подякував Будапешту за «конструктив та цивілізований крок», і також представникам України, які боролися за це рішення.

6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українців-співробітників державного «Ощадбанку». Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Українських інкасаторів звільнили того ж дня.

За даними банку, в автомобілях були 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

Тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і «проведе ретельне розслідування».