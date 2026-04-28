Мадяр заявив про намір зустрітися з Зеленським на Закарпатті

Лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, Петер Мадяр ініціює зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським на початку червня у місті Берегове. Про це він написав у своєму фейсбуці після зустрічі з мером українського міста Берегове Золтана Бабяка, який поінформував про становище угорців на Закарпатті.

«Я ініціюю зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на початку червня, символічно в місті Берегове, де більшість населення складають угорці. Мета зустрічі – допомогти закарпатським угорцям у покращенні становища та їхнього перебування на батьківщині. Настав час для України скасувати правові обмеження, які існують вже понад десять років, а закарпатським угорцям повернути всі свої культурні, мовні, адміністративні права та права на вищу освіту», – написав він.

Мадяр додав, що країни зможуть вирішити ці питання, то, безумовно, зможемо відкрити новий розділ в українсько-угорських двосторонніх відносинах.

Золтан Бабяк розповів у своєму фейсбуці, що під час зустрічі з Мадяром говорили, серед іншого, про культурну та освітню сферу громади, про виклики, а також сприяння у налагодженні контактів із європейськими інституціями та програмами розвитку.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишить посаду прем’єр-міністра.

Петер Мадяр, як очікується, складе присягу на посаді прем’єр-міністра 9 травня.



