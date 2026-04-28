ЗМІ: Орбан заявив, що він залишає посаду голови партії «Фідес»

Прем’єр-міністр Угорщини, який йде у відставку, Віктор Орбан у вівторок заявив, що він залишає посаду голови партії «Фідес», але рішення щодо цієї пропозиції буде схвалено на з’їзді партії в червні, повідомляють місцеві медіа.

Депутат від партії Ерік Банкі заявив, що на засіданні фракції «Фідес» обговорювалося, як керівництво бачить причини поразки на виборах.

«Фідес» проголосує за нове керівництво партії на з’їзді 13 червня.

Як зауважує видання Telex, Віктор Орбан довго спілкувався з пресою перед зустріччю, але після неї цього не зробив, одразу сів у машину та покинув місце проведення.

Партія «Тиса», очолювана Петером Мадяром, перемогла Орбана на виборах 12 квітня, поклавши край його 16-річному правлінню та спричинивши самоаналіз та заклики до змін у «Фідес».

За підсумками виборів 12 квітня, «Фідес» у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) здобула 52 місця у 199-місному парламенті, причому партія Орбана матиме 44 місця у Національній асамблеї.