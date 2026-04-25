Орбан заявив, що відмовиться від місця в парламенті, після програшу на виборах

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що піде з парламенту, після того, як його партія зазнала на виборах поразки, яка поклала край його 16-річному правлінню.

У відеозверненні в соцмережах, оприлюдненому 25 квітня, Орбан зазначив, що його присутність у парламенті не потрібна, і натомість він зосередиться на реорганізації партії «Фідес».

62-річний Орбан був вперше обраний до парламенту Угорщини, Національних зборів, у 1990 році.

«Оскільки місце, яке я отримав, насправді є парламентським місцем «Фідес», я вирішив його повернути. Зараз я потрібен не в парламенті, а в реорганізації національного табору», – сказав Орбан у відео після зустрічі виконавчого комітету партії.

За словами Орбана, він готовий залишитися президентом «Фідес», якщо партія так вирішить на своєму з’їзді в червні.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання.

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», як очікується, складе присягу на посаді прем’єр-міністра 9 травня.