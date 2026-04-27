Угорщина: Сійярто працюватиме в новому складі парламенту

Петер Сійярто, який днями залишає свою посаду міністра закордонних справ Угорщини, збереже мандат у новому скликанні угорського парламенту, повідомив лідер фракції партії «Фідес» Гергей Гуяш, якого цитує видання Telex.

За його словами, Петер Сіярто та міністр транспорту Янош Лазар з уряду чинного премєра Віктора Орбана продовжать свою політичну діяльність у парламенті.

Гуяш зазначив, що у фракції Фідес-KDNP відбуваються значні зміни та оновлення.

За підсумками виборів 12 квітня, партія «Фідес» Орбана у коаліції з Християнсько-демократичною народною партією (KDNP) здобула 52 місця у 199-місному парламенті, причому партія Орбана матиме 44 місця у Національній асамблеї.