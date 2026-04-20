Законодавці США прагнуть протидіяти китайському та російському впливу в Грузії

ВАШИНГТОН – Поки у США формують бюджет на 2027 рік, у Конгресі запропонували виділити 15 мільйонів доларів на відстеження українських дітей, викрадених Росією. Цю програму торік скоротила адміністрація Дональда Трампа, однак правозахисники називають її критично важливою для розслідування воєнних злочинів і повернення дітей додому.

Це фінансування заклали в перших версіях бюджетних законопроєктів на Держдепартамент і закордонні програми, які розглядають і в Палаті представників, і в Сенаті. Воно свідчить про рідкісну двопартійну згоду у загалом поляризованому Вашингтоні.

Із цієї суми 5 мільйонів доларів планують спрямувати Лабораторії гуманітарних досліджень при Школі громадського здоров'я Єльського університету– одному з ключових центрів, що документує примусове вивезення українських дітей до Росії, повідомили джерела Радіо Свобода.

Водночас це показує, як повільні бюджетні процедури у Вашингтоні не встигають за реальністю на місцях: після торішніх скорочень Держдепартаменту лабораторія може не дочекатися цих коштів.

«Ми надзвичайно вдячні за двопартійну підтримку, – сказав виконавчий директор лабораторії Натаніель Реймонд в інтерв’ю Радіо Свобода 18 березня, – але наразі фінансування вистачає лише на роботу, пов’язану з Україною, до 1 травня 2026 року. Тож ми гостро потребуємо фінансування, щоб продовжити діяльність».

Він пояснює перебої з фінансуванням політичною зміною влади та бюрократичною невизначеністю після виборів у США 2024 року.

За словами Реймонда, затверджене за адміністрації попереднього президента США Джо Байдена фінансування так і не було повністю реалізоване. Це сталося після поразки на виборах тодішньої віцепрезидентки Камали Гарріс і на тлі невизначеності щодо того, чи збереже підтримку нова адміністрація президента США Дональда Трампа.

Коли нова адміністрація прийшла до влади, лабораторія вже працювала на тимчасовому фінансуванні.

Цю підтримку припинили посеред критично важливого процесу збереження даних, згодом ненадовго відновили, а потім знову скасували в червні 2025 року. Відтоді лабораторія майже повністю покладається на приватних донорів, відстежуючи десятки тисяч дітей, викрадених Росією з України.

«Зараз просто нічого не залишилося, – сказав Реймонд, – у нас вже немає коштів, тому, імовірно, ми припинимо існування ще до того, як ці гроші [на 2027 фінансовий рік] дійдуть до нас».

Навіть якщо Конгрес діятиме швидко, сам процес виділення коштів може стати фатальним для лабораторії, попередив він.

«Навіть якщо це ухвалять завтра, я не думаю, що люди розуміють, наскільки довгим і складним є процес після виділення коштів, перш ніж вони потраплять до субпідрядника, – сказав Реймонд, – додайте ще три місяці, перш ніж вони зможуть дійти до нас».

Тиха двопартійна підтримка і роздратування

Помічники конгресменів у Палаті представників і Сенаті назвали нове фінансування свідомим сигналом і Москві, і союзникам, що притягнення до відповідальності за депортацію дітей залишається пріоритетом США. Вони говорили на умовах анонімності, оскільки не були уповноважені коментувати поточні переговори.

Один із помічників Сенату сказав Радіо Свобода, що законодавці вважають документування «основою будь-якої справи про воєнні злочини в майбутньому». За його словами, без системного збору даних «втрачається доказова база, а разом із нею – і шанс на справедливість».

Один із помічників у Палаті представників, залучений до підготовки законопроєкту, назвав цю ініціативу частиною ширшої моральної та стратегічної позиції.

«Це один із найочевидніших і найбільш емоційно резонансних злочинів у цій війні, – сказав він Радіо Свобода, – в обох партіях є чітке розуміння: якщо США не можуть взяти на себе провідну роль у документуванні і зрештою поверненні викрадених дітей, то вони поступаються не лише політично, а й етично».

Водночас помічники визнають, що між рішеннями Конгресу та їхнім виконанням є помітний розрив у часі.

«Є реальний ризик, що Конгрес зробить правильний крок, але занадто пізно, щоб це мало практичний ефект, – сказав один із помічників Сенату, – це та напруга, яку всі усвідомлюють, навіть якщо не можуть сказати про це публічно».

Докази для правосуддя і шлях до повернення

Робота єльської лабораторії відіграє ключову роль у міжнародних зусиллях із документування фактів вивезення та «перевиховання» українських дітей Росією – кампанії, яку широко засуджують правозахисні організації.

Використовуючи супутникові знімки та дані з відкритих джерел, лабораторія виявила розгалужену мережу установ на території Росії.

Її висновки відіграли важливу роль у рішенні Міжнародного кримінального суду У березні 2023 року МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.



2025 року у Росії суд заочно засудив прокурора і суддів МКС після видачі ордера на арешт Путіна.



Міжнародний кримінальний суд – це міжурядовий орган кримінальної юстиції, у компетенцію якого входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії. Штаб-квартира МКС розташована в Гаазі. До штату організації входить понад 900 осіб із приблизно 100 країн світу.



Як пояснили в МКС, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе за незаконну депортацію дітей з окупованих територій України до Росії особисту відповідальність.



Крім того, МКС видав ордери на арешт секретаря Радбезу РФ, колишнього міністра оборони Сергія Шойгу, начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, командувача ВПС, колишнього командувача далекої авіації Росії Сергія Кобилаша і колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова.

Для політиків і аналітиків головна цінність цього фінансування – його роль у зборі доказів.

«Продовження роботи з документування злочинів є критично важливим для притягнення до відповідальності і нагадує, що справедливість має бути частиною будь-якого змістовного мирного процесу», – сказала заступниця директора Євразійського центру «Атлантичної ради» Шелбі Магід.

У коментарі Радіо Свобода вона назвала викрадення українських дітей «одним із найжахливіших» аспектів війни Росії – темою, яка стабільно привертає двопартійну увагу у Вашингтоні, зокрема, завдяки свідченням українських постраждалих і їхніх родин.

«У той час, коли є реальні ризики, що Україну можуть несправедливо відсунути на другий план через події на Близькому Сході, це фінансування є важливим кроком, – сказала вона, – воно показує, що Конгрес і надалі чітко усвідомлює жорстокість режиму Путіна».

Утім, Магід застерігає, що самого документування недостатньо.

«Хоча виділення коштів на документування є важливим досягненням, пріоритетом має бути порятунок і реабілітація дітей», – сказала вона, закликавши посилити дипломатичний тиск та активніше залучати США до їхнього повернення.

Тиск правозахисників і політичні паралелі

Правозахисні організації відіграють ключову роль у тому, щоб це питання залишалося на порядку денному Конгресу. Зокрема американська некомерційна організація «Разом для України» активно лобіює виділення окремого фінансування.

«Ситуація з викраденими українськими дітьми беззаперечно є однією з найгостріших проблем цієї війни», – сказав директор із публічних комунікацій організації Даніель Балсон.

Він провів пряму паралель із зусиллями США щодо звільнення ізраїльських заручників, яких утримує «Хамас».

«Режим Путіна вважає, що може викрадати дітей, які мають домівки і сім’ї, і перевиховувати їх, змушуючи стати кимось іншим, – сказав Балсон Радіо Свобода, – нас дуже обнадіює, що і Палата представників, і Сенат переходять до конкретних дій і підкріплюють свої зобов’язання фінансуванням».

«Поетичний момент» з невизначеним результатом

Для Реймонда ці зусилля Конгресу є, за його словами, «красивим поетичним моментом, коли Америка об’єднується навколо спільної проблеми».

Утім, за його словами, цей момент ризикує залишитися радше символічним, ніж реальним.

«Ці кошти просто не встигнуть до нас дійти», – сказав він.

Цей розрив підкреслює ширшу проблему у Вашингтоні: узгодження політичного консенсусу з нагальністю дій.

Якщо цей розрив не подолати, попереджають посадовці та правозахисники, один із ключових інструментів для документування і повернення викрадених дітей може зникнути саме тоді, коли Вашингтон намагається його зберегти.

Лише за офіційними даними влади України, від початку повномасштабної війни Росії проти України, країна-агресорка депортувала або перемістила на свою територію майже 20 000 українських дітей, враховуючи сиріт та вихованців дитячих закладів різного типу. Міжнародна комісія ООН кваліфікувала це як злочин проти людяності. Росія стверджує, що вивезла українських дітей, рятуючи їх від бойових дій.