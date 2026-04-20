Зеленський пояснив цінність Drone Deal для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу та Європи, спрямована передусім на захист.

Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась та пропонувалась США. За його словами, це унікальна система і можливість відбивати масовані атаки «Шахедами», після загострення ситуації на Близькому Сході вона стала дуже актуальною.

«Іран завдавав ударів по базах як американських, європейські на території близькосхідних країн, так і по енергетичній і іншій інфраструктурі близькосхідних країн. Вони до нас звернулись, ми відправили команди експертів із саме цієї системи – системи захисту від масованих ударів. 50 людей в кожній команді ми відправили одразу в чотири країни», – сказав він в інтерв'ю в телемарафону.

Наступним етапом співпраці, за його словами, були зустрічі на рівні лідерів і почалася робота над програмою Drone Deal.

«Це багаторічна програма про співробітництво України та іншої країни того чи іншого континенту, яка направлена на експертизу і допомогу щодо захисту від масованих атак на критичну й цивільну інфраструктуру. Тобто це не наступальні операції. Drone Deal – це в принципі про все, але передусім це про захист», – сказав він.

За його словами, були підписані загальні угоди, які надалі будуть розбиратися на контракти.

«От в цих Drone Deal буде щонайменше 10 різних договорів про той чи інший експорт української зброї, спільне виробництво. Є домовленості про фінансування на рік відповідного об'єму і кількість років», – додав Зеленський.

Він зазначив, що на сьогодні вже є домовленості з трьома ключовими країнами – з ОАЕ, Саудівською Аравією та Катаром вже підписали «цей перший великий крок» про десятирічні договори.

Також щодо програми Україна почала працювати з Німеччиною, Італією, Норвегією, Швецією і Нідерландами. Зеленський висловив надію, що робота триватиме з Францією та Великобританією.

За його словами, Drone Deal – це безпека для цих країн, а також для України.



«Наприклад, близькосхідній регіон. У нас є два напрямки – антибалістика. В Україні немає. Найбільший дефіцит ракети для Петріотів. Це тематика моїх розмов і домовленостей з цими країнами, а також енергетика… З Норвегією ми говоримо про газ, з Румунією ми вже будуємо відповідну інфраструктуру, також газ і електрика. Наші близькосхідні партнери, вони можуть повністю закрити питання щодо дефіциту нафти, дизелю..», – пояснив президент, зазначивши, що це безумовно взаємовигідна співпраця.

Раніше Зеленський заявив, що співпраця з партнерами для посилення протиповітряної оборони є найбільшим дипломатичним пріоритетом для України зараз.







