Україна та Італія пропрацюють деталі Drone Deal – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Команди України та Італії пропрацюють деталі Drone Deal між країнами – про таку домовленість повідомив український президент Володимир Зеленський після зустрічі з італійською прем'єрою Джорджею Мелоні.

За його словами, під час зустрічі також обговорювали ситуацію на фронті, потребу України в додатковому захисті неба, співпрацю у сфері оборони, а також ситуацію на Близькому Сході.



«Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя», – написав він у телеграмі.

Як повідомляє агенція Reuters, Мелоні заявила в середу, що Рим дуже зацікавлений у розвитку спільного виробництва безпілотників з Україною.

Зеленський перебуває з візитом у Римі, де у нього також запланвоана зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Напередодні був візит до Німеччини, де Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц домовилися посилити співпрацю в сфері оборони. Зеленський також у вівторок відвідав Норвегію, де зустрівся з низкою високопосадовців, зокрема, прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

За словами Зеленського, співпраця з партнерами для посилення протиповітряної оборони є найбільшим дипломатичним пріоритетом для України зараз.