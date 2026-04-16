Нідерланди інвестують в оборонну співпрацю з Україною 482 млн євро – прем’єр

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен повідомив про підписання угоди про партнерство з Україною, в рамках якого Нідерланди інвестують 482 мільйони євро.

«Ми тільки що підписали угоду про партнерство, і це буде сприятливо для України, для нідерландців і для Європи. Ми будемо інвестувати 482 млн євро в оборону. Український проєкт виробництва дронів зможе завдяки цьому фінансуванню запрацювати дуже швидко. Україні це необхідно для того, щоб далі протистояти російській агресії», – сказав Єттен 16 квітня на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Нідерландів із візитом.

Зеленський, зі свого боку, зазначив, що Україна запропонувала Нідерландам формат «спеціальної угоди про безпекове партнерство і такий двосторонній формат, нашу дронову угоду – Drone deal». «Це стосується не тільки дронів як таких, але комплексного розвитку всіх спроможностей захисту неба, захист від ракет, дронів, розвиток радіоелектронної боротьби, наших спільних виробництв зброї», – сказав Зеленський.

За словами президента, лідери дали завдання командам опрацювати деталі.

«Щойно ми підписали документи про початок цієї роботи і по першому спільному виробництву саме в Нідерландах», – сказав Зеленський.

Президент Зеленський прибув до Нідерландів з Італії, де він перебував 15 квітня. У нідерландському місті Мідделбург Зеленський від імені всього українського народу отримав нагороду Four Freedoms Awards («Чотири свободи») за мужність і стійкість у боротьбі за свободу. Нагороду вручили прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і Єлизавета Рузвельт у присутності короля Нідерландів Віллема-Александра і принцеси Беатрікс.

Виступаючи на церемонії нагородження президент наголосив на важливості того, щоб Росія понесла відповідальність за агресію – у юридичному і практичному сенсі. «І щоб російські воєнні злочинці не насолоджувалися нормальним життям, а отримали справедливі вироки. Це необхідно. Так само, як це було необхідно після Другої світової війни», – зазначив Зеленський, додавши, що зараз триває робота над створенням трибуналу щодо агресії Росії проти України, і подякував Нідерландам за допомогу.

Раніше цього тижня Зеленський повідомив про укладання схожих угод щодо безпекової співпраці з Італією, Німеччиною і Норвегією під час візитів до цих країн.