Politico: до нового пакету санкцій ЄС можуть включити патріарха РПЦ Кирила

До нового пакету санкцій Євросоюзу можуть включити високопоставлених членів Російської православної церкви, зокрема патріарха Кирила (Володимира Гундяєва). Про це повідомляє видання Politico з посиланням на сім чиновників та дипломатів ЄС, поінформованих про перебіг обговорень.



Глава РПЦ підтримує повномасштабне вторгнення Росії до України. Зокрема, він говорив про те, що на Донбасі йде «метафізична боротьба», і стверджував, що Росія у своїй історії ніколи ні на кого не нападала. Він включений до санкційних списків Великобританії, Канади та Чехії. Естонія та Литва заборонили йому в’їзд свої країни.

Новий пакет санкцій також буде направлено на танкери з «тіньового флоту» Росії, російські банки, фінансові установи, військово-промислові компанії та фірми, які продають викрадене українське зерно.



Крім того, європейські чиновники розглядають просування санкцій, які раніше блокував Віктор Орбан – колишній прем'єр-міністр Угорщини.



Politico зазначає, що обговорення нових санкцій перебуває на ранньому етапі, і поки що міністри повинні просто висловити свої початкові пропозиції. Очікується, що 21-й пакет буде схвалено наприкінці червня або на початку липня.

В Україні патріарха РПЦ Кирила офіційно підозрюють у злочинах за кількома статтями Кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, а також планування, підготовка, розв’язування і ведення агресивної війни.



