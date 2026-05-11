ЄС запровадить нові санкції проти Росії через депортацію українських дітей

Європейський Союз запровадить нові санкції проти Росії через депортацію та примусове переміщення українських дітей. Про це заявила верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас, прибуваючи на зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Сьогодні ми очікуємо просування щодо санкцій проти тих людей, які допомагають працювати з українськими дітьми, депортованими з України», – заявила Каллас, анонсуючи зустріч високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка відбудеться пообіді у Брюсселі.

Рада ЄС із закордонних справ має ухвалити окремий санкційний пакет, пов’язаний саме з депортацією українських дітей. Новий пакет міститиме близько 20 нових санкційних включень, за словами чиновника ЄС, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ. ЄС координує ці кроки з партнерами по G7 і очікує аналогічних рішень від Великої Британії та Канади.

«Ми запроваджуємо санкції проти тих людей, які займаються цими дітьми, щоб чітко донести меседж: ви також несете відповідальність», – сказала Каллас.

За її словами, ЄС має «різні варіанти та пропозиції на столі», як вести переговори з росіянами для повернення дітей.

«Тут нам потрібно використовувати всю міжнародну підтримку, а також допомогу тих країн, які мають тісніші контакти з Росією. Тож сьогодні ми також обговоримо ці проєкти», – зазначила Каллас, додавши, що загалом питання повернення українських дітей дуже складне.

«Це дуже-дуже складно. Військовополонених можна обмінювати, але оскільки Україна не депортувала жодних російських дітей, то неможливо справді обмінювати дітей на дітей. Саме тому це набагато складніше», – сказала Каллас.

За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росії понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії чи на окуповані території. У ЄС зазначають, що Росія систематично приховує місцеперебування дітей та намагається стерти їхню українську ідентичність.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.

У Брюсселі 11 травня відбудеться зустріч високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яку спільно організували ЄС, Україна та Канада. Участь у ній беруть 72 делегації, включно з представниками ООН. Коаліція об’єднує 47 держав та міжнародних організацій.