Сибіга в Брюсселі візьме участь у зустрічі Коаліції з повернення українських дітей

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає Брюссель 11 травня, повідомляє пресслужба МЗС у неділю.

Зокрема, голова відомства планує взяти участь у «важливих заходах» по лінії Європейського Союзу й НАТО, а також міністерському засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

«На початку візиту Андрій Сибіга виступить на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де йтиметься про посилення тиску на агресора, підтримку України та мирні зусилля. Особлива увага буде приділена прискоренню вступу України до ЄС і відкриттю переговорних кластерів», – заявили в міністерстві.

У графіку дипломата є низка двосторонніх переговорів із європейськими партнерами та підписання двосторонніх документів.

Згодом голова МЗС відвідає штаб-квартиру НАТО, де «проведе переговори з генеральним секретарем Марком Рютте щодо посилення обороноздатності України, захисту від загроз з боку Росії, просування мирного процесу».





«Ключовою подією візиту стане участь міністра у зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, організованої спільно Україною, Європейським Союзом і Канадою», – йдеться в анонсі.

До зустрічі долучаться також міністерка закордонних справ Канади Аніта Аннанд, голова дипломатії ЄС Кая Каллас, єврокомісарка Марта Кос і представники держав і організацій, що входять до коаліції.

Як уточнюють у МЗС, засідання буде присвячене посиленню міжнародних зусиль для повернення вивезених Росією українських дітей:

«Учасники обговорять практичні кроки за ключовими напрямами: встановлення місцеперебування дітей, механізми їх повернення, реабілітацію та реінтеграцію, посилення санкційного і правового тиску на Росію, а також координацію міжнародних дипломатичних зусиль».

Україна та Канада започаткували Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей у 2024 році як координаційну платформу для об’єднання міжнародних зусиль для реакції на незаконну депортацію та примусове переміщення українських дітей Росією.

Читайте також: Зеленський повідомив про нові санкції через тіньовий флот і викрадення Росією українських дітей

За даними Офісу президента на 22 квітня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них – від початку 2026 року.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.