Колишнього «міністра освіти ДНР» та його спільників підозрюють у депортації 35 українських дітей

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру учаснику угруповання «ДНР» через депортацію 35 українських дітей до Росії – про це відомства заявили 10 квітня.

СБУ заявила, що задокументувала нові воєнні злочини російських посадовців на окупованій території Донеччини, причетних до масової депортації українських дітей до Росії.

«Йдеться про громадянина країни-агресора Михайла Кушакова – так званого «ексміністра освіти і науки ДНР» і двох його спільників», – заявляє відомство.

Служба називає спільниками Кушакова керівника «адміністрації міста Донецька «ДНР» Олексія Кулемзіна та директорку захопленого російськими військами дитячого будинку №1 «Теремок» Раїсу Прилипко.

За даними слідства, 18 лютого 2022 року фігуранти на завдання Кремля організували незаконне вивезення 35 вихованців Донецького дошкільного дитячого будинку №1 «Теремок» віком від 4 до 6 років до Ростовської області.





«Як встановило розслідування, там малолітніх дітей розмістили по різних соцзакладах країни-агресора. Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва РФ 12 українських дітей незаконно передали громадянам росії під виглядом опіки», – йдеться в повідомленні.

СБУ вказує на те, що таким чином фігуранти порушили вимоги статті 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни. Ця стаття забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію людей, які перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

Всім трьом заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

За даними СБУ, підозрювані переховуються в Росії та на окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

У березні Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України, назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також воєнним злочином затримку у репатріації цих дітей до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.