СБУ повідомила про підозру російським військовим через удар по Сумах торік на Вербну неділю

Служба безпеки України 10 квітня назвала імена російських військових, які командували ударом «Іскандерами» по Сумах навесні 2025 року.

СБУ зазначає, що ідентифікувала та зібрала докази на причетне командування російських військ спільно з Головним управлінням розвідки.

Йдеться про ракетний удар по Сумах 13 квітня 2025 року, внаслідок якого загинули 35 людей, 125 зазнали поранень.

Служба додає, що удар також зруйнував або пошкодив майже 100 об’єктів цивільної інфраструктури, в тому числі багатоквартирні будинки, навчальні заклади, магазини, громадський транспорт та пам’ятки архітектури місцевого значення.

Читайте також: «У ресторані горілку п’ють» – Путін прокоментував удари РФ по Сумах і Кривому Рогу

«За даними слідства, ініціаторами обстрілу обласного центру були начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ генерал-полковник Олексій Кім та його заступник – начальник розвідки полковник Василь Соловйов», – йдеться в повідомленні.

Як уточнює СБУ, підготовкою ракетного удару займалися посадовці Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні армії Росії:

віцеадмірал Сергій Пінчук – начальник Центру, заступник командувача (з вогневого ураження)

полковник Олександр Кісєдобрєв – начальник ракетних військ і артилерії Центру

контрадмірал Олексій Пєтрушин – начальник центру управління розвідкою (вогневого ураження противника) Центру

полковник Анатолій Городецький – начальник штабу Центру – заступник начальника ракетних військ і артилерії

Безпосередні накази на пуск балістичних ракет з Курської та Воронезької областей віддали командир 448-ї ракетної бригади полковник Роман Полушин та командир 112-ї ракетної бригади полковник Сергій Пономарьов.

Всім вісьмом російським військовим заочно повідомили про підозру у воєнних злочинах, які спричинили загибель людей, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Тривають «комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних».

13 квітня близько 10:15 військові РФ завдали двох ракетних ударів по центру міста Суми. Згодом тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що російські війська використали ракету з касетними боєприпасами.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.