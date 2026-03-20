В ООН зауважили, що політика РФ «призвела до вимушеного переселення тисяч людей»

Російська Федерація незаконно запровадила дискримінаційні заходи на окупованій території України, створивши «примусові умови, які змусили тисячі людей покинути свої домівки та перешкоджають їхньому поверненню». Про це йдеться в опублікованій 20 березня доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Також РФ впровадила «політику, яка вимагає від людей отримувати російське громадянство, проходити призов до російських збройних сил та дотримуватися законів, що обмежують їхні основні свободи», констатують експерти.

«Серед тих, хто змушений був виїхати, є найрізноманітніші люди: вчителі, батьки, медичні працівники, працівники атомної електростанції, духовенство, правозахисники та багато інших. Хоча вони походили з різних середовищ, ці люди виїхали з однієї причини: тому що не могли – або не хотіли – виконувати незаконні вимоги, висунуті окупаційною владою», – сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Ця політика перешкоджає поверненню понад 870 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на окуповану територію, вказано в доповіді.

«Наразі, щоб безпечно повернутися на окуповану територію, українці мали б набути російського громадянства, записати своїх дітей до шкіл, де викладають російську державну навчальну програму, утримуватися від прояву своєї української культурної ідентичності та дотримуватися російського законодавства, що обмежує свободу вираження поглядів, віросповідання, а також сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності», – вказала Даніель Белль.

ООН регулярно публікує доповіді, присвячені стану прав людини в Україні на тлі російської агресії. Раніше в березні Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України, назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також воєнним злочином затримку у репатріації цих дітей до України. Комісія також опублікувала новий звіт, де детально описує результати розслідування за минулий рік.