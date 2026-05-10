Російська влада Криму використовує 9 травня для мілітаризації дітей – правозахисники

В окупованому Криму російська влада продовжує використовувати 9 травня як ключовий інструмент пропаганди для ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей, цей день перетворюється на культ війни, де дітей привчають до «героїзації» російської армії та готують до майбутньої служби у ній, повідомляє проєкт Радіо Свобода сайт Крим.Реалії з посиланням на Кримську правозахисну групу.

«Мілітаризація свідомості дітей на окупованих територіях України включає знищення національної ідентичності українських дітей, пропаганду культу насильства та війни, популяризацію служби в армії держави-окупанта серед жителів ТОТ. Однією з важливих складових мілітаризації свідомості є спекуляція архетипами Другої світової війни, коли росіяни є героями-переможцями, а українці – їх ворогами-нацистами», – каже дослідниця КПГ Ірина Седова

Вона зазначає, що подібна ідеологія «насаджується у свідомість дітей з дошкільного віку, а участь у мілітаристських заходах у такому юному віці негативно впливає на їхню психіку, руйнує загальнолюдські цінності поваги до миру та толерує у дітей схвальне ставлення до війни та застосування зброї».

За словами правозахисниці, організація мілітаристських свят серед дітей має на меті створення у дитячій свідомості асоціацій війни зі святом.

«Окупанти використовують цей прийом для подальшої пропаганди служби в своїй армії. Такі дії окупаційної влади та афілійованих з нею мілітаристських угруповань є неприпустимими. Всі ці факти мають бути ретельно задокументованими з метою притягнення до відповідальності всіх, хто брав участь в подібних діях», – зазначає дослідниця.

Наприклад, у Керчі в дитячому садку №5 («Яскраво-червоні вітрила») провели так званий «Парад Перемоги».

«Батьки робили літаки та кораблі, військові машини та мотоцикли. Оберігала свято система ППО. У пішому параді брали участь маленькі моряки та морячки, прикордонники, льотчики, піхота, військові медики. Пройшов територією дитячого садка і «Безсмертний полк». У ході взяли участь не лише діти, а й батьки, вихователі та запрошені гості. Парад у дошкільнят як належить приймав офіцер – офіцер ГУ МНС Росії», – повідомляє сайт «МиКерч».

Додамо, що у дошкільній установі «Райдуга» (дитсадок №6) також пройшла акція «Безсмертний полк». Вихованці дитячого садка, разом із батьками, підготували портрети своїх рідних – учасників війни, виготовили транспаранти.

Російські ЗМІ Криму повідомляли, що у Севастополі «вихідці з України» нібито організували патріотичний флешмоб, де взяли участь як дорослі, так і діти. На заході учасники розгорнули великий прапор Росії, вигукуючи слова «з Днем Перемоги» та «Пам'ятаємо», повідомляють місцеві медіа.

В Інкермані відбувся щорічний турнір з рукопашного бою «Спадкоємці переможців». Російська влада наголошує, що захід став частиною «патріотичних та спортивних подій міста, об'єднавши юних спортсменів, батьків та жителів Інкермана напередодні великого свята».



