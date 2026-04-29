Зеленський повідомив про нові санкції через тіньовий флот і викрадення Росією українських дітей

Україна підготувала нові санкції проти російських громадян і юридичних осіб, причетних до викрадення українських дітей, та проти суден російського тіньового флоту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 29 квітня.

Зокрема, за його словами, серед підсанкційних людей – «функціонери державної системи Росії, колаборанти на тимчасово окупованій території і пропагандисти».

«У другому санкційному списку 23 судна, які Москва використовує для нафтового експорту. Щодо частини цього списку вже застосовані також санкції партнерів. Працюємо, щоб синхронізувати всі наші санкційні режими – санкції партнерів в Україні та санкції України в юрисдикціях партнерів», – заявив він.





Президент додав, що на найближчий час Київ готує ще один санкційний пакет – «особливої ваги». Він не уточнив, проти кого будуть спрямовані санкції.

Офіс президента оприлюднив укази щодо введення в дію рішень Ради національної безпеки. Один із них стосується 23 суден під прапорами різних країн, в тому числі РФ.

Інший указ містить перелік із чотирьох організацій, в тому числі відділення російської «Юнармії» на окупованій Донеччині. Також санкції запровадили проти 20 громадян Росії, деякі з них мають також громадянство України.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.