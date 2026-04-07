Анкети дітей, викрадених із Херсонського будинку дитини, опублікували у базі російських сиріт

Чотирьом дітям, викраденим у 2022 році з Херсонського будинку дитини, шукають прийомні сім’ї через російський державний портал «усыновите.рф», стало відомо зі спільного розслідування телевізійної й онлайн-мережі «Настоящее время» (створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) і The Reckoning Project. Ці анкети були активними на березень 2026 року.

В опублікованих на порталі анкетах не згадується, що діти – із Херсона чи що вони українці.

Особи дітей і їхні особисті дані приховані з міркувань безпеки, але їхні дані є у розпорядженні редакції.

Російська окупаційна влада викрала з Херсонського будинку дитини двох дітей у вересні 2022 року, і ще 46 дітей 21 жовтня 2022 року. За інформацією джерел журналістів, 10 дітей уже повернули в Україну, але більшість вихованців Херсонського будинку дитини, що залишилися, перебувають у прийомних російських сім’ях.

Раніше журналісти російського видання «Важные истории» з’ясували, що одну викрадену з Херсонського будинку дитини дівчинку Маргариту Прокопенко усиновив російський депутат і лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов. Журналісти The New York Times також знаходили анкети вихованців Будинку дитини із Херсона у російському банку даних.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

За даними Офісу генерального прокурора на 4 грудня 2025 року, 1 876 вивезених дітей вдалося повернути додому.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.