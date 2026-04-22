В Україну вдалося повернути понад 2100 дітей, викрадених Росією – ОП

За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них – від початку цього року, повідомили 22 квітня в пресслужбі президента.

За повідомленням, Володимир Зеленський заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза і Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи, які повідомили, що спеціальна комісія при Міністерстві юстиції України продовжує здійснювати аналіз і верифікацію даних про кожен випадок викрадення українських дітей.

«Окремо говорили про підтримку наших зусиль на рівні міжнародних організацій. Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію і примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати. Готуємося до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі. Розраховуємо на широке представництво, конкретні рішення і практичну підтримку партнерів», – написав у телеграмі Зеленський.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.

