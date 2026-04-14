Сибіга: Росія використовує викрадених дітей як важіль у переговорах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 13 квітня зустрівся зі спеціальною представницею Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Ванессою Фрейзер, повідомила його пресслужба.

За словами Сибіги, сталий мир неможливий без повернення українських дітей додому. Він вказав на те, що понад 2 тисячі дітей вдалося повернути, але багато з них досі залишаються депортованими Росією.

«Росія системно змінює документи українських дітей, влаштовує їх у прийомні сім’ї, зокрема у віддалених регіонах РФ. Ба більше, вона намагається різними способами стерти їхню ідентичність. Цинічно, що Росія також інструменталізує дітей у цій війні – використовує їх як важіль у переговорах», – заявив він.





Міністр назвав ці дії грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами.

Він розповів, що сторони обговорили практичні кроки для припинення цих порушень, виконання відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо повернення українських дітей і посилення міжнародних зусиль для забезпечення відповідальності за ці злочини.

У березні Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України, назвала злочином проти людяності депортацію, нелегальне переміщення та насильницьке зникнення дітей Росією з окупованих територій України, а також військовим злочином затримку у репатріації цих дітей до України.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.