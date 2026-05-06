Прокудін: з окупованої Херсонщини вивезли шістьох дітей від 8 до 17 років

Ще шістьох дітей вдалося вивезти на вільну територію з окупованої частини Херсонської області, заявив голова обласної військової адміністрації Олексій Прокудін.

«Це – чотири хлопчики та дві дівчинки віком від 8 до 17 років. Серед врятованих – сімнадцятирічна дівчина, яку змушували відвідувати окупаційну школу, де дітей насильно зараховували «курсантами», одягали у військову форму ворожої армії, і щодня розповідали, що війна – це нормально», – повідомив він.

Серед вивезених дітей також є 14-річна дівчинка, яка, за даними голови області, таємно продовжувала навчання в українській школі. Окупаційна влада відмовила їй у лікуванні та реабілітації, оскільки її родина не отримала російські документи.





«Всі вони жили під тиском, страхом та під постійними загрозами своєму життю, але тепер ці діти нарешті у безпеці та отримують необхідну допомогу», – додав Прокудін.

За даними пресслужби президента на 22 квітня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія, 150 із них – від початку цього року.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

Читайте також: Колишнього «міністра освіти ДНР» та його спільників підозрюють у депортації 35 українських дітей

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.