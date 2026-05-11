Каллас та Сибіга проти кандидатури Шредера на посаду як переговірника з РФ від ЄС

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас розкритикувала ідею призначення колишнього канцлера Німеччини Герхард Шредер посередником у можливих переговорах із Росією щодо України. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«По-перше, якщо ми дамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, це було б не дуже мудро. А по-друге, Герхард Шредер був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче бачити саме його – адже тоді він фактично сидів би по обидва боки столу переговорів», – заявила Каллас, спілкуючись із журналістами перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 11 травня.

Проти висловився і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який також прибув на засідання.

«Таку кандидатуру не підтримуємо однозначно. В Європі є багато достойних лідерів», – сказав він журналістам у Брюсселі.

Читайте також: Ексканцлер Німеччини Шредер відмовився передати документи про бесіди з Путіним

Ці заяви стали реакцією на слова президента Росії Володимира Путіна 9 травня, що він вважає Шредера «найкращим кандидатом» на роль перемовника між ЄС і Росією.

Інші дипломати також не підтримали цю ідею. Зокрема, голова МЗС Естонії Марґус Цахна назвав посередництво Шредера «ідеєю Путіна»:

«Думаю, у них дуже тісні стосунки. Тому Герхард Шредер не представлятиме Європу. У нас уже є інституції, які представляють Європейський Союз. У нас є Кая Каллас, є Кошта, є фон дер Ляєн. Нам не потрібно шукати когось, хто стукатиме у двері Кремля і щось пропонуватиме».

Німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум зазначив, що посередник повинен бути прийнятним для обох сторін і «тут, очевидно, вже є проблема».

«Колишній канцлер Шредер у минулому не демонстрував того, що дозволяло б йому виступати нейтральним посередником, таким собі «чесним брокером». Він, безумовно, дуже дозволив пану Путіну впливати на себе. Тісна дружба може бути легітимною будь-де в світі, але це не сприяє тому, щоб людину сприймали як неупередженого посередника. Це також позиція федерального уряду. Але найважливіше – посередник має бути прийнятним для обох сторін», – підкреслив він.





Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Польщі Марцін Босацький висловив сумнів, що кандидатура Шредера знайде підтримку в Європі:

«Думаю, пропозиція Путіна, як і багато інших його пропозицій, не зустріне жодної позитивної реакції з європейського боку. З таким самим успіхом він міг би сказати, що посередником між ним і Європою має бути пан Медведєв чи один із його генералів».

Соціал-демократ Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, а після відходу з посади став головою правління російського державного нафтового гіганта «Роснефть».

Після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Вже під час масштабної війни він неодноразово їздив до Москви. Колишній канцлер зустрічався там із російським керівництвом, у тому числі й з Путіним, і обговорював питання економічної політики, насамперед експорт до Європи російських нафти та газу. За це він зазнав жорсткої критики в Німеччині.

У 2025 році Шредер виступив на захист проєкту «Північний потік», заявивши, що не бачить причин розривати «перевірену співпрацю», яку його попередники встановили з Росією щодо енергопостачання.