Кремль заявляє, що до мирного врегулювання в Україні ще «дуже довгий шлях»

У Кремлі 9 травня заявили, що Сполучені Штати Америки поспішають в питанні досягнення мирної угоди у війні Росії проти України, але до домовленості ще «дуже довгий шлях».

«Зрозуміло, що американська сторона хоче швидкого результату, американська сторона поспішає. Але це надто складна тема – українське врегулювання, і досягнення мирної угоди – це дуже довгий шлях зі складними деталями», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков репортеру державного телебачення РФ Павлу Зарубіну.

7 травня помічник російського лідера Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.

8 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються готовими і далі бути посередником для припинення війни Росії в Україні, якщо це буде продуктивно, хоч визнав, що нинішні дипломатичні зусилля «зайшли в глухий кут».

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він додав, що Вашингтон не хоче витрачати час, якщо ці зусилля не просуватимуть переговори вперед.

Переговори про завершення російсько-української війни, які проводяться за посередництва США, стоять на паузі з кінця лютого. Причиною цього стала ситуація на Близькому Сході, оскільки американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер тепер приділяють багато часу врегулюванню протистояння Сполучених Штатів із Іраном.

До паузи в переговорах сторонам вдалося досягти згоди з технічних питань. Головною невирішеною проблемою залишався статус Донбасу – Росія виведення ЗСУ з Донецької області, Україна наполягає на припиненні боїв на фактичній лінії фронту. За участю США розроблялися й альтернативні варіанти, серед яких створення на Донеччині вільної економічної демілітаризованої зони.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що було досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною.

За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися.

У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.