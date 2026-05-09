ISW про умови Кремля для переговорів: вимагає виходу ЗСУ з Донбасу, попри стагнацію РФ на полі бою

У Кремлі намагаються висувати свої вимоги щодо Донбасу як умову подальшої участі в мирних переговорах з Україною, навіть попри те, що стагнація Росії на полі бою ставить РФ у гірше становище для отримання значних політичних поступок, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російські війська навесні 2026 року демонструють гірші результати на полі бою, ніж тоді, коли Кремль наголошував на своїй вимозі щодо Донецької області у 2025 році. Президент Росії Володимир Путін й інші високопосадовці Кремля почали посилювати свої вимоги до України здати територію, яку РФ не контролює, особливо решту неокупованої Донецької області, на початку 2025 року, коли поле бою було більш сприятливим для російських військ, ніж навесні 2026 року. З того часу українські війська збільшують економічні, людські й матеріальні витрати російської війни», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що на початку 2026 року українські війська значно посилили свою ударну кампанію середньої дальності проти російської логістики, військової техніки і живої сили, що погіршило здатність Росії проводити наступальні операції.

«Протягом перших чотирьох місяців 2026 року просування Росії на театрі військових дій скоротилося в середньому до 2,9 квадратних кілометра на день, а російські війська зазнали чистих території у квітні 2026 року. Російські війська одночасно борються зі зростанням рівня втрат, який нещодавно перевищив рівень набору російських військ наприкінці 2025 року і на початку 2026 року», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголосили, що українські сили «можуть і будуть продовжувати» завдавати більших втрат російським військам, які проводять наступальні операції в Україні, зокрема проти «поясу фортець» на Донеччині в рамках весняно-літнього наступу 2026 року, «який досі не приніс значних оперативних здобутків».

В Інститут вивчення війни раніше зазначали, що Кремль намагається створити хибне відчуття політичної терміновості серед своїх партнерів по переговорах, намагаючись змусити Україну поступитися неокупованою частиною Донбасу, яку російські війська не змогли взяти на полі бою.

7 травня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не бачить сенсу в новому раунді тристоронніх переговорів із участю Москви, Києва і Вашингтона щодо завершення війни доти, доки Україна не виведе війська з Донбасу.

«Усі розуміють, зокрема, я б сказав, і українські перемовники, що зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок, після чого, по-перше, призупиняться військові дії, а по-друге, відкриються перспективи для серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання», – сказав він.

Ушаков додав, що «переконувати один одного – багато в чому витрачання часу», доки президент України Володимир Зеленський не погодиться на виведення військ.

Переговори про завершення російсько-української війни, які проводяться за посередництва США, стоять на паузі з кінця лютого. Причиною цього стала ситуація на Близькому Сході, оскільки американські перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер тепер приділяють багато часу врегулюванню протистояння Сполучених Штатів із Іраном.

До паузи в переговорах сторонам вдалося досягти згоди з технічних питань. Головною невирішеною проблемою залишався статус Донбасу – Росія виведення ЗСУ з Донецької області, Україна наполягає на припиненні боїв на фактичній лінії фронту. За участю США розроблялися й альтернативні варіанти, серед яких створення на Донеччині вільної економічної демілітаризованої зони.

8 травня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати залишаються готовими і далі бути посередником для припинення війни Росії в Україні, якщо це буде продуктивно, хоч визнав, що нинішні дипломатичні зусилля «зайшли в глухий кут».

Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, він додав, що Вашингтон не хоче витрачати час, якщо ці зусилля не просуватимуть переговори вперед.

