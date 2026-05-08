У Кремлі заявили про готовність до діалогу з ЄС

Президент Росії Володимир Путін готовий до переговорів «з усіма», у тому числі з Євросоюзом, заявив 8 травня речник Кремля Дмитро Пєсков після повідомлень про те, що лідери ЄС готуються до можливих переговорів із РФ.

Водночас, за словами Пєскова, Росія не ініціюватиме сама переговорів з Європою.

«Російська сторона не була ініціатором згортання до нуля наших відносин. Ініціатором цього був саме Брюссель й окремі європейські столиці… Ми будемо готові настільки йти вперед у нашому діалозі, наскільки будуть готові європейці. Але, як неодноразово говорив Путін, після тієї позиції, яку зайняли європейці, самі такі контакти ми ініціювати не будемо», – сказав речник Путіна журналістам.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що лідери ЄС, розчаровані переговорами щодо припинення війни в Україні, які очолює президент США Дональд Трамп, готуються до потенційних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що, на його думку, ЄС має «потенціал» для переговорів із Путіним, і що Євросоюз має підтримку президента України Володимира Зеленського для цього.

На саміті лідерів ЄС на Кіпрі минулого місяця Зеленський «запропонував нам бути готовими зробити позитивний внесок у переговори», додав Кошта.

За його словами, Брюссель «уникатиме перешкоджання процесу, який очолює президент Трамп». Водночас Кошта визнав, що Кремль не подавав сигналів про те, що Путін готовий сісти за стіл переговорів з будь-яким представником блоку.

Як пише FT, офіс Зеленського підтвердив обговорення з Коштою. «Нам потрібна більша координація на європейському рівні», – сказав неназваний високопоставлений український чиновник.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану.