Лавров і Рубіо обговорили «російсько-американські відносини» – МЗС РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо 5 травня обговорили в телефонній розмові стан двосторонніх відносин та міжнародні питання, повідомило російське МЗС.

У Москві розмову охарактеризували як конструктивну і ділову. «Глави зовнішньополітичних відомств провели «звірку годинників» щодо поточної ситуації в міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів», – наводять російські агентства повідомлення МЗС.

Коментар американської сторони офіційно не оприлюднений.

Минулого тижня, 29 квітня, повідомлялося про телефонну розмову президентів США та Росії, яка тривала півтори години. Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним «дуже гарною». За словами Трампа, обговорювалися Україна та Іран. Тоді ж президент США наголошував, що він запропонував Путіну «невелике перемир’я» в Україні.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану.