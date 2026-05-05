Трамп розповів, що «завжди ладнав» із Зеленським, «за винятком випадку в Овальному кабінеті»

Президент США Дональд Трамп поділився своєю думкою про відносини з президентом України Володимиром Зеленським – на тлі останніх ініціатив України щодо допомоги американцям та їхнім союзникам у захисті від безпілотників на Близькому Сході. Про це він заявив в інтерв’ю консервативному медіа Salem News Channel.

Ведучий запитав у Трампа, чи той став краще ставитися до Зеленського після того, як той запропонував союзникам США антидронові засоби. Трамп у відповідь назвав Зеленського «хитрим хлопцем», відразу зазначивши, що президент України йому «подобається». «Мені здається, я завжди ладнав з ним, за винятком того випадку в Овальному кабінеті, коли він, мені здається, був дещо агресивним», – сказав Трамп, маючи на увазі словесну суперечку між ним, віцепрезидентом Джей Ді Венсом та Зеленським 28 лютого 2025 року.

Трамп зазначив, що США більше не постачають Україні зброю безоплатно, але при цьому українці «борються» і виявилися здатними довгий час стримувати Росію, як зазначив президент США, незалежно від того, яка у них зброя – найкраща чи ні. Україна, за словами Трампа, в цій боротьбі втрачає території, але втрат зазнає і Росія. Трамп не заперечував ведучому, який припустив, що Україна показала себе з кращого боку, ніж союзники США по НАТО. Серед іншого, президент США заявив, що Україна «добре» використовує американське озброєння, яке для неї купують країни НАТО.

Президент США раніше виступав із різними оцінками Зеленського, зокрема, відгукувався про нього як про «диктатора без виборів», звинувачуючи в небажанні миру з Росією. З іншого боку, Трамп наголошував, що поважає Зеленського і хоробрість українського народу, і критикував російського президента Володимира Путіна. Зеленський говорив, що в нього встановилися нормальні відносини з Трампом, він неодноразово дякував президенту США за допомогу та мирні ініціативи, але також висловлював і критичні зауваження.



