Каллас: Європа не повинна «благати» Росію про переговори

Росія, як виглядає, не хоче брати участь у переговорах – таку думку висловила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас під час спілкування з журналістами 30 квітня.

Каллас, яка очолювала уряд Естонії з 2021 по 2024 рік, відповіла на питання про заяву президента цієї країни Алара Каріса.

За словами дипломатки, можливість оцінити, «хто що зробив і коли», буде після завершення війни. Вона нагадала, що в 2021 році Росія висунула вимоги до Європи, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року.

«Тож говорити таке (про упущену можливість переговорів – ред.) – це явно потрапляти в ці російські пастки. І це насправді означає говорити, що росіяни завжди вимагають максимуму, просять щось, що ніколи не було їхнім, а потім висувають погрози та ультиматуми. І зрештою, на Заході завжди знайдуться люди, які їм щось запропонують. Тож давайте не потрапляти в цю пастку», – сказала вона.

Топдипломатка ЄС також відповіла на питання про ризик того, що без діалогу Європи з Росією такий діалог із Москвою матимуть інші країни на потенційно невигідних для Брюсселя чи країн Балтії умовах.

«Поки що ми бачимо, що Росія не хоче брати участь у жодному діалозі. Ми не повинні принижувати себе, будучи «прохачами»: «Будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами». Але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони фактично перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реальних переговорів», – заявила Каллас.





Саме тому, за її словами, міністри закордонних справ Європейського Союзу під час зустрічі на Кіпрі мали на порядку денному своє бачення вимог до Росії. Метою є забезпечити, щоб після закінчення війни Росія не становила загрози для жодної з країн Європи.

«Саме тому, перш ніж розмовляти з ними, нам слід дійсно домовитися про те, про що ми хочемо з ними поговорити», – додала вона.

Днями Каріс висловив думку в коментарі виданню Yle, що Європа припустилася «помилки» 2022 року, не змусивши Росію сісти за стіл переговорів одразу після битви за Київ. Він закликав ЄС мати «власні плани» щодо Росії.