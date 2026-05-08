Зеленський назвав дати можливого візиту представників Трампа до Києва

Зеленський висловив сподівання, що цього разу «вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію»
Президент України Володимир Зеленський заявив, що візит представників президента США до Києва очікується наприкінці весни – на початку літа, узгоджується графік. Про це він повідомив після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах.

Зеленський висловив сподівання, що цього разу «вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію».

«Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з США», – написав він у телеграмі.

Напередодні про те, що Умєров цього тижня вирушить до Маямі на зустріч із посланцем президента США Стівом Віткоффом, повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

В Офісі президента 7 травня підтвердили поїздку секретаря РНБО до США.

29 квітня повідомлялося про телефонну розмову президентів США й Росії, яка тривала півтори години. Очільник Білого дому Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Путіним «дуже гарною». За словами Трампа, обговорювалися Україна та Іран. Тоді ж президент США наголошував, що він запропонував Путіну «невелике перемир’я» в Україні.

З моменту вступу на посаду в січні 2025 року Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні. США виступили в ролі посередника під час організації серії переговорів, які не привели до припинення вогню. Стверджується, що головним питанням залишається територіальне – Росія називає умовою початку діалогу про умови мирного договору контроль над усією Донецькою областю, що є неприйнятним для України.

Останні прямі тристоронні переговори відбулися у лютому. Контакти опинилися на паузі після початку війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Минулого тижня видання Kyiv Independent з посиланням на свої джерела писало, що посланці президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – не поспішають відвідати Київ, оскільки у Вашингтоні зростає занепокоєння, що поновлення участі в мирних переговорах щодо України може знову не дати відчутних результатів.

Зазначалось, що реалії поїздок до України у воєнний час створюють також створюють перешкоду. Як пояснило джерело видання, є «проблема з необхідністю їздити потягом», «Віткоффу важко».

